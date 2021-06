Portici di carta e videomapping sulla Mole, Torino fa festa

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Torino torna a festeggiare, dopo la pausa forzata del 2020, il suo patrono, San Giovanni, ma senza eventi di piazza per le limitazioni ancora vigenti a causa del Covid. Niente fuochi d'artificio e neppure i droni, ma attività culturali diffuse in tutta la città, dal 19 al 24 giugno, con un'edizione speciale di Portici di carta e uno spettacolo di videomapping sulla Mole, il Farò in streaming, una regata sul Po, una speciale caccia al tesoro, musei gratis aperti fino alle 21.

L'investimento della Città è di 100.000 euro, ai quali si aggiunge il supporto di Iren con interventi di un valore pari a 200.00 euro. "Un San Giovanni diverso, con un programma che tiene contro delle tradizioni e della voglia di riappropriarsi degli spazi urbani. Si riparte dal libro, dai musei riaperti e dal divertimento", osserva la sindaca Chiara Appendino. "Questo programma è il segno tangibile di una città che riparte", commenta l'assessore alla Cultura, Francesca Leon.

A Portici di carta, la manifestazione che trasforma Torino in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, parteciperanno dal 21 al 23 giugno 60 librerie torinesi e 68 editori, con un fitto programma di incontri. "Tornare in presenza riempiendo Torino festosamente di libri è uno dei sistemi migliori perché la città riconquisti se stessa", osserva Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone del Libro.

Torna anche lo spettacolo di videomapping immersivo sulla Mole Antonelliana, che l'anno scorso ha avuto 1.500.000 visualizzazioni da tutto il mondo. Da giovedì 24 a domenica 25 luglio ogni sera, dalle 22,30 alle 00,30, i quattro lati dell'edificio simbolo della città si animeranno con immagini del cinema. Il 24 otto ballerini acrobati danzeranno con le più note scene di ballo del cinema italiano (ANSA).