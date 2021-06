Mottarone: inchiesta ministero Giustizia su sostituzione gip

(ANSA) - VERBANIA, 15 GIU - Il Ministero della Giustizia ha avviato un'inchiesta amministrativa, sulla gestione del fascicolo riguardante l'incidente della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone.

In particolare, il Ministero ha chiesto all'ispettorato di procedere con accertamenti preliminari, a fronte delle notizie sulla sostituzione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania. (ANSA).