Elicicoltura, il Metodo Cherasco si estende in Georgia

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Cresce l'interesse della Georgia per il metodo di allevamento di chiocciole sviluppato a Cherasco (Cuneo). Il Presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò ha incontrato in Georgia il Ministro dell'Agricoltura Levan Davitashvil e gli imprenditori del Paese dell'est europeo per mettere a punto un piano di sviluppo quinquennale.

In Georgia nel 2018 è stato realizzato l'impianto pilota a Zigibiddi, grazie a una partnership tra l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e la società Nadi Group (230 recinti su un'estensione di 5,5 ettari e altri 20 impianti realizzati nei due anni successivi nella Georgia occidentale).

Sampò , a capo di una delegazione dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, su invito ufficiale di Davitashvil, ha visitato gli impianti attivati e incontrato oltre 200 altri imprenditori interessati a sviluppare l'elicicoltura investendo nel Metodo Cherasco. Un tour di due settimane finalizzato a incontrare, conoscere, formare gli enti istituzionali e gli operatori economici per il piano di sviluppo in territorio georgiano di oltre 3.000 impianti su una estensione di circa 3.500 ettari con 80.000 nuovi posti di lavoro e un profitto dell'indotto stimato in oltre 500.000,00 di euro.

Grazie "al clima ideale, ai terreni strutturalmente conformi e alla grande disponibilità di acqua", l'humus georgiano "è particolarmente adatto all'allevamento delle chiocciole e allo sviluppo di un'economia che coniuga ricerca e sviluppo, realizzazione di impianti di allevamento, produzione e attivazione di macchinari, estrazione della bava di lumaca destinata all'industria cosmetica, produzione di carne destinata all'industria alimentare e alla ristorazione di qualità a livello internazionale".

E' prevista l'apertura della sede di Tbilisi dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, l'apertura di una sede in Georgia di Lumacheria Italiana e l'organizzazione dell'Evento HELIX WORLD anche in Georgia, nel 2022. (ANSA).