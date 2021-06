Ramsey "alla Juve due stagioni complicate"

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - "Ho vissuto due stagioni complicate con la Juventus, ci sono stati tanti cambiamenti cui non ero abituato": così il centrocampista bianconero, Aaron Ramsey, nelle dichiarazioni riportate dal Mirror alla vigilia dell'esordio all'Europeo del suo Galles contro la Svizzera. "Nel Galles ho uno staff che si prende cura di me, che mi capisce e che sa ciò di cui ho bisogno - aggiunge il classe 1990 in uscita dalla Juve - e spero di tornare a sentirmi bene e ad avere fiducia in me stesso". (ANSA).