Arte: Il Museo che non c'è, incontro con Giuseppe Penone

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Dopo il grande successo dei primi due live streaming dedicati a Felice Casorati, con protagonista Riccardo Passoni, e al Ritratto di Massimo d'Azeglio di Giuseppe Molteni, condotto da Carolyn Christov-Bakargiev, il 14 giugno alle 18 il presidente della Fondazione De Fornaris Piergiorgio Re accompagnerà il pubblico all'interno dello studio di Giuseppe Penone per una conversazione con l'artista.

Si partirà proprio dalla sua opera "In limine", collocata all'esterno della Gam di Torino e realizzata nel 2011 su iniziativa della De Fornaris per i 150 anni dell'Unità d'Italia, per approfondire il metodo di lavoro dell'artista. Penone racconterà le varie tappe della realizzazione dell'opera: dalla ricerca dell'albero giusto, nei boschi di Garessio, all'inaugurazione dell'opera, il 18 marzo 2011, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non mancheranno approfondimenti sul rapporto dell'artista, abituato a lavorare a contatto diretto con la materia, con il digitale, che sempre più si sta diffondendo nel mondo dell'arte, come dimostra anche il recente lancio de "Il Museo che non c'è", il Museo Virtuale della Fondazione De Fornaris. (ANSA).