Il 15,5% degli over60 non ha aderito a campagna vaccini

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Il Piemonte cerca di convincere il 15,5% delle persone con almeno 60 anni che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Sono complessivamente 228 mila su un totale di 1 milione e 470 mila. La percentuale più alta nella fascia 60-69, dove la quota dei piemontesi che non hanno ancora aderito è del 21% (124 mila su 578 mila). Il tema è stato affrontato oggi nella riunione settimanale dell'Unità di crisi.

La Regione ha attivato un'ulteriore campagna di sensibilizzazione, nella quale sono coinvolti anche i medici di base e i sindaci. E' stato deciso, tra l'altro, che gli over60 dei quali il sistema sanitario ha il numero di cellulare riceveranno la comunicazione di un appuntamento via sms direttamente. Per gli altri verrà organizzato un incontro con i medici di famiglia, ai quali la Regione chiederà di iscrivere in piattaforma i loro pazienti che non hanno ancora aderito, in modo che il sistema possa inviare la convocazione. (ANSA).