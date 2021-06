Nasce l'antronomo, psicologo che rende umane le tecnologie

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Nasce il corso di laurea magistrale in Psicologia applicata all'innovazione digitale: usciranno da qui i primi 'antronomi', psicologi che affiancheranno i tecnici per mettere l'uomo al centro della trasformazione digitale, in una prospettiva etica. Il corso, presentato presso l'Intesa Sanpaolo Innovation Center, partirà il prossimo anno accademico su iniziativa dell'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (Iusto) con l'Apostolato Digitale dell'Arcidiocesi di Torino.

L'obiettivo è garantire una formazione specialistica nei settori della psicologia applicati all'innovazione e all'intelligenza artificiale, con insegnamenti teorici e attività pratiche. L'antronomo progetterà modelli per migliorare l'interazione uomo-macchina, si occuperà dellla prevenzione e della cura del disagio psicologico conseguente all'uso delle nuove tecnologie. L'Innovation Center metterà a disposizione i propri esperti, come la responsabile del Neuroscience Lab Sonia D'Arcangelo, creando occasioni di contatto con partner high-tech nazionali e internazionali.

"Sono lieto nasca un corso di laurea che rilanci, dopo la pandemia, una nuova coscienza nell'uso del digitale che sia rispettoso della natura umana e si sforzi di accompagnare anche con la tecnologia la persona a essere se stessa", ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. "Il corso consente di iniziare una collaborazione con l'Istituto Universitario Salesiano e l'Apostolato Digitale sul rapporto tra la persona umana, le nuove tecnologie e il loro utilizzo etico, tema centrale in un momento nel quale è aumentato l'utilizzo di dispositivi digitali a causa della pandemia", spiega Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. "Essere coinvolti in questo percorso di studi è la prova che l'Innovation Center riesce a interpretare al meglio il cambiamento e a anticiparlo", osserva Maurizio Montagnese, presidente dell'Innovation Center. (ANSA).