Amazon vaccina i dipendenti, operativi hub nel Torinese

(ANSA) - TORRAZZA (TORINO), 03 GIU - Sono iniziate questa mattina negli stabilimenti Amazon di Torrazza Piemonte e Brandizzo le vaccinazioni anti covid per i dipendenti.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti per tornare alla normalità - spiega Marco Ferrara, senior manager di Amazon Logistic e responsabile del coordinamento della campagna vaccinale - siamo lieti di essere tra le prime aziende in Italia a far partire questa campagna".

Per Amazon si tratta di un ulteriore tassello negli investimenti anti covid che hanno riguardato tutte le unità operative. "La vaccinazione rientra nell'ambito dei progetti già avviati che riguardano la sicurezza sul lavoro dei dipendenti", aggiunge Ferrara. (ANSA).