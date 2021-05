Turismo: riapre Villa Sparina, resort tra colline del Gavi

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Ha riaperto 'Villa Sparina Resort', il complesso settecentesco di Monterotondo, tra le colline del Gavi, che comprende l'albergo Ostelliere, il ristorante La Gallina e l'azienda vitivinicola omonima.

Il resort, gestito dai fratelli Moccagatta, nei periodi di chiusura forzata è stato arricchito dal rinnovamento delle camere e delle suite dell'Ostelliere, e da nuove proposte sportive ed enogastronomiche pensate per vivere il territorio di Gavi a 360 gradi. Completano l'offerta nuove sale per eventi e meeting, un ampio privé, una seconda cucina completamente arredata riservata a cene e show cooking privati, nuove sale di ricevimento.

Al Ristorante La Gallina lo chef Thomas Papa, interpreta la grande cucina piemontese e attinge alle tradizioni di Gavi, culturalmente e storicamente legate alla Liguria e alla Via del Sale.

Fino al 30 maggio Villa Sparina riaprirà ai suoi ospiti solamente dal giovedì alla domenica, mentre dai primi giorni di giugno riprenderà il normale servizio durante tutta la settimana. (ANSA).