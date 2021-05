Maltempo: vento a 65 kmh aTorino, decine di interventi Vvf

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Sono oltre 50 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco a Torino in più zone della città per i problemi causati dal forte vento, con raffiche a quasi 65 chilometri orari in città. Le richieste riguardano soprattutto alberi pericolanti e pali delle linee telefoniche. Le previsioni meteo elaborate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano per domani il transito sul nord Italia di "una debole ondulazione ciclonica" che nel pomeriggio porterà nubi e qualche rovescio sparo, più probabile sui rilievi. Tempo più soleggiato mercoledì. (ANSA).