Energia: a Pinerolo il primo condominio autoconsumatore

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - E' stato inaugurato a Pinerolo, in provincia di Torino, il primo condominio autoconsumatore collettivo operativo d'Italia un passo importante verso la transizione energetica nel segno delle comunità energetiche rinnovabili. Il condominio è praticamente autonomo quanto a fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento-raffrescamento in quanto per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall'impianto fotovoltaico e dal solare termico. Un edificio isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata. Una pompa di calore sul tetto sfrutta l'energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda. Questi due impianti, in sintesi, consentono di produrre l'acqua calda sanitaria, di riscaldare le abitazioni d'inverno e raffrescarle d'estate, alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo dell'edificio. Ogni inquilino è dotato di uno schermo nel proprio appartamento con sistema Building Management System sinottico di controllo e gestione della temperatura di ciascuna camera in base agli orari e differenti utilizzi degli spazi.

All'inaugurazione trasmessa in streaming hanno partecipato, tra gli altri, il senatore Gianni Pietro Girotto, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, Luca Salvai, sindaco di Pinerolo, Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Francesco Carcioffo, amministratore unico di Acea Energie Nuove, società pubblica che ha realizzato questo intervento nell'ambito del progetto Energheia con Tecnozenith e con l'Energy Center del Politecnico di Torino. "E' un esempio senza precedenti nel nostro Paese, che apre prospettive fino a poco tempo fa inimmaginabili in termini di risparmi nella bolletta energetica, se si pensa che in Italia ci sono 1.200.000 condomini, all'interno dei quali vivono 20 milioni di persone", commenta Girotto. (ANSA).