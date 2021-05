Pioli "Milan equilibrato, sa gestire euforia post Juve"

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Una delle nostre qualità è l'equilibrio. Come non ci siamo abbattuti dopo il ko con la Lazio, così siamo ora concentrati sulla sfida di domani. Con il Torino sarà importantissima, dovremo fare altri punti per centrare l'obiettivo": lo assicura il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino, assicurando che la squadra rossonera saprà gestire l'entusiasmo maturato dopo la netta vittoria contro la Juve. "Non ho paura dell'euforia - spiega - ma sono sempre preoccupato prima delle partite. Non so se il Torino ci aspetterà o ci verrà a prendere più avanti, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo proseguire sulla prestazione di domenica sera. Servirà lo stesso spirito, siamo nel momento decisivo della stagione. Servirà la stessa maturità della Juve". (ANSA).