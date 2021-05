Gay: inaugurata a Torino una panchina arcobaleno

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Una nuova panchina arcobaleno di fronte a un luogo simbolo della lotta per i diritti Lgbt. È stata inaugurata oggi la panchina peace and pride di fronte a To Housing, il progetto di co-housing sociale, nato a Torino su iniziativa dell'associazione Quore che accoglie in alloggi messi a disposizione da Atc persone Lgbtqi+ in difficoltà e in condizioni di estrema vulnerabilità. Progetto che in due anni ha accolto 60 persone e ricevuto 120 domande da tutta Italia.

"Questa panchina - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - ha un significato particolare: chi verrà qui vedendola si starà assumendo un pezzetto della responsabilità che ciascuno di noi ha nel raccogliere la sfida del riconoscimento e tutela dei diritti. Anche se c'è ancora molto da fare la nostra comunità ha sempre saputo da che parte stare".

Per Alessandro Battaglia, uno dei responsabili del progetto di co-housing, la panchina "è un simbolo con i suoi colori e differenze, così come il progetto To Housing che vorremmo smettesse di esistere perché vorrebbe dire che la nostra è una società pronta ad accogliere tutti e tutte". All'inaugurazione il presidente della Circoscrizione Luca Deri e di Atc Emilio Bolla che si è detto "orgoglioso che Atc ospiti To Housing".

"Questa panchina - conclude l'assessore ai Diritti Marco Giusta - è la raffigurazione di un cambiamento concreto e di quanto si è fatto in questi anni". (ANSA).