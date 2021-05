Comunali: Appendino, al ballottaggio M5s non appoggerà Pd

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Lo scenario che mi sento di escludere al 100% è che noi appoggiamo il Pd al ballottaggio". È categorica la sindaca di Torino Chiara Appendino, interpellata in merito alle elezioni amministrative, a margine dell'inaugurazione di una panchina arcobaleno. "Come ha detto qualcuno - sottolinea - i matrimoni combinati non funzionano. O costruisci un progetto politico prima, in cui tutti credono e che crea coinvolgimento, oppure non funzionano. E non funzionano certamente in 10 giorni tra primo e secondo turno". (ANSA).