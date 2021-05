Vaccini, da oggi sul portale della Regione finestra con date

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Dalle 14 di oggi in Piemonte chi è in attesa di essere vaccinato e ha già pre-aderito alla campagna vaccinale potrà conoscere, sulla nuova sezione del portale www.ilPiemontetivaccina.it la finestra temporale di 10 giorni entro la quale dovrebbe avvenire la somministrazione della dose.

Lo ha confermato questa mattina in videoconferenza l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

Per chi procede alla pre-adesione da oggi, l'indicazione comparirà 24 ore dopo avere concluso l'operazione, mentre per chi ha già fatto la pre-adesione nei giorni precedenti sarà già disponibile da oggi alle 14.

L'indicazione non sarà presente però per le persone i cui medici di base hanno aderito alla campagna vaccinale. In questo caso, nella nuova sezione del portale relativa all'area personale sarà segnalato che la pre-adesione è stata comunicata al medico di base, al quale spetterà il compito di contattare la persona da vaccinare. (ANSA).