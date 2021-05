Biglietti omaggio alle famiglie bisognose per navigare sul lago

(ANSA) - OMEGNA, 10 MAG - La Navigazione Lago d'Orta regala un centinaio di biglietti alle famiglie più bisognose ''affinché anche loro godano di una giornata di festa in battello''. La società, che di recente ha formato con VCO Trasporti una riunione temporanea di imprese, ha deciso di affidare questi biglietti all'assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche dell'Assistenza del Comune di Omegna (VCO), perché li possa assegnare alla famiglie bisognose.

L'iniziativa rientra in '' #lagodortabuongiorno'', progetto che intende valorizzare la zona del Cusio che si affaccia sul Lago d'Orta. Ad esempio, chi risiede a Omegna o è ospite di una struttura ricettiva della città potrà beneficiare di uno sconto del 20% sui battelli della Navigazione.

"La società ha scelto di investire a Omegna per ringraziare con un gesto concreto l'Amministrazione - commenta Moreno Lubelli, direttore di esercizio del servizio pubblico Navigazione Lago d'Orta -, da tempo impegnata, anche a livello turistico, per incrementare le attrazioni e a lavorare sulle infrastrutture utili ad accogliere e a trattenere sul territorio nuove presenze, ma anche a invogliare gli stessi omegnesi a godere delle tante bellezze che li circondano''.

La società ha anche annunciato un biglietto integrato per i turisti ospiti di tutti i campeggi che si trovano sul territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola. (ANSA).