Conte, chiederò confronto ad anime mio governo bis

"Chiederò un confronto con tutte le anime che hanno dato il loro contributo nell'esperienza del Governo Conte 2, e dall'esito di tale confronto dipenderanno anche le scelte sui territori". Così l'ex premier Giuseppe Conte, che questa mattina ha partecipato a un incontro virtuale con rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Torino, sembra riaprire a una possibile alleanza con il Pd in vista delle amministrative di ottobre. "Qualora emergessero chiusure di parte, in particolare da parte del Partito Democratico, che negassero questa prospettiva - aggiunge - il Movimento 5 Stelle metterà in campo le migliori risorse possibili".

Tre le possibilità, in caso di corsa solitaria del Movimento, secondo Conte: "una personalità di spicco nazionale o, ancora, una figura di eccellenza individuata nella società civile, tra le tante realtà che in questi anni hanno dato il loro contributo". In ogni caso in "un'assoluta continuità con l'Amministrazione attuale", considerata una "solida base" da cui ripartire "per consolidare e rilanciare quanto fatto sin qui, nel solco di un'azione politico amministrativa che, a quanto riportano recenti sondaggi, trova consenso tra i cittadini".

"L'impegno politico e amministrativo locale è stato in piena sinergia con il Governo Conte 2, che attraverso provvedimenti concreti ha iniettato risorse su Torino che hanno già avviato un profondo processo di trasformazione, che vedrà il suo pieno compimento nei prossimi anni", conclude l'ex premier, che cita "i fondi per la Metro 2, il centro nazionale per l'Intelligenza Artificiale, il riconoscimento come area di crisi complessa, i 20 milioni per il polo dell'automotive e la legge sul debito".

