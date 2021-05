Juve: Kulusevski "spero Ibra non faccia una gara delle sue"

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - "Abbiamo preparato bene questa sfida, abbiamo avuto tutta la settimana di tempo per farlo: siamo tranquilli, ci sono ancora due giorni": così l'esterno della Juventus, Dejan Kulusevski, in vista della delicatissima gara contro il Milan. Troverà il suo compagno di Nazionale, Ibrahimovic: "Gli voglio molto bene, ma spero che non faccia una prestazione delle sue", aggiunge lo svedese ai microfoni di Sky.

Quanto a Pirlo "lo vedo tranquillo come sempre, - dice Kulusevski - è una persona molto serena".

Sul suo rendimento, invece, l'ex Parma precisa: "So che non sarebbe stato facile il primo anno, ma meglio così perché fosse stato tutto rose e fiori non sarebbe stato divertente e non ho nessun rimpianto: ho giocato in posizioni diverse, in alcune partite ho fatto meglio e in altre peggio, ma la fame è sempre la stessa". (ANSA).