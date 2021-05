Valanga sul Gran Paradiso, ferito scialpinista

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Valanga sul Gran Paradiso, a 2.900 metri di altitudine. Un uomo di 52 anni, biellese, è stato travolto e parzialmente sepolto da una massa di neve nel canale a valle del Col Perdù, nel territorio di Ceresole Reale (Torino). E' stato portato in salvo grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Soccorso Alpino valdostano. Essendo impegnate eliambulanze del 118 piemontese, infatti, sul posto è stato inviato un elicottero dalla Valle d'Aosta con l'equipaggio al completo, compresa l'unità cinofila da valanga.

Lo scialpinista è stato trovato già estratto dalla neve da altre persone. Ha riportato una sospetta frattura a un braccio.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno bonificato l'area e verificato he la valanga non avesse travolto altri scialpinisti a valle rispetto al punto dove è stato trovato il 52enne ferito.

