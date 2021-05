Ricerche modella scomparsa 20 anni fa, trovate altre ossa

(ANSA) - ASTI, 01 MAG - Sono stati ritrovati sei reperti ossei, probabilmente appartenenti a Federica Farinella, la modella di 30 anni scomparsa nel settembre del 2001 dalla casa del padre sul confine fra Chiusano e Montechiaro, in provincia di Asti. l resti sono stati recuperati oggi dall'equipe di esperti forensi coordinata dal criminologo Fabrizio Pace. I reperti, che si aggiungono al cranio e alla tibia recuperati a ottobre da un cacciatore sono stati ritrovati fra i 10 e i 15 metri di distanza dal rinvenimento precedente ed erano concentrati in un'area piuttosto circoscritta, vicino ad una tana di cinghiali.

Per il momento la Procura della Repubblica di Asti non ha ritenuto di aprire un fascicolo di indagini. (ANSA).