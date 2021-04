Teatro Stabile Torino, al via stagione Diversamente classico

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Primo teatro italiano a riaprire al pubblico lunedì scorso con il pirandelliano 'Il piacere dell'onestà', quasi sold out in biglietteria per tutte le repliche, il Teatro Stabile di Torino (Tst) guarda al futuro con una programmazione ricchissima, che proseguirà per tutto l'estate. E che anticipa una stagione 2021-2022 frutto di un teatro e di una Scuola Attori che non ha mai interrotto l'attività.

In tre mesi 26 spettacoli di cui 10 produzioni Tst e 16 spettacoli ospiti nell'ambito di un cartellone intitolato 'Diversamente classico'. Il pubblico, in coda in questi giorni, ha già comprato 2.500 biglietti. "L'idea - spiegano direttore e presidente Filippo Fonsatti e Lamberto Vallerino Gancia - è proporre i classici con un'angolatura contemporanea e di accompagnare tutti noi a interpretare il momento che stiamo vivendo con la magia del teatro e della poesia della parola".

Nei tre teatri dello Stabile - Carignano, Gobetti e Fonderie Limone - si vedranno, tra le tante prime, quella di ''The Spank' , diretto da Filippo Dini, quest'anno al suo debutto come regista residente per un triennio, storia di amicizia di due uomini, interpretati da Dini e Valerio Binasco, direttore artistico dello Stabile, 'Morte di un commesso viaggiator', di Arthur Miller, regia di Juri Ferrini e 'Risveglio di primavera' liberamente ispirato a Frank Wedeking, regia di Gabriele Vacis. Tra gli spettacoli ospiti, già sold out 'La parrucca' tratto da Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti. (ANSA).