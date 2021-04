Mondiali Universitari Invernali, sopralluogo Fisu a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 APR - A 15 giorni dall'assegnazione ufficiale dei Giochi Mondiali Universali Invernali 2025, il 15 maggio, si è conclusa oggi la 'tre giorni' in Piemonte della Fisu (Federazione Internazionale Sport Universitario), l'ultima in vista dell'assegnazione al Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano) dei Giochi.

"Per noi è un onore pensare di avere la possibilità di rivivere le emozioni vissute nel 2007 - commenta il presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D'Elicio - Sarà un'occasione unica per lo sport universitario italiano e per il territorio".

La delegazione formata dal presidente e dal segretario generale della Fisu, Leonz Eder ed Eric Saintrond, e Milan Augustin, responsabile Universiade Invernale, ha incontrato le istituzioni territoriali e i parlamentari piemontesi. In particolare il presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, la sindaca Chiara Appendino, i rettori dell'Università e del Politecnico, Stefano Geuna e Guido Saracco. Un videomessaggio di sostegno è stato inviato dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

