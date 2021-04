Teatro: Astra riparte con 'Sorelle' di Pascal Rambert

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Il Teatro Astra di Torino riapre il 4 maggio nel segno della drammaturgia contemporanea francese, con lo spettacolo 'Sorelle' del pluripremiato Pascal Rambert, il primo appuntamento della stagione Re/Start del Tpe-Teatro Piemonte Europa.

Sul palco Sara Bertelà e Anna Della Rosa. Lo spettacolo prodotto da Tpe e Fog Triennale Milano Performing Arts è stato in prova all'Astra durante la chiusura al pubblico degli scorsi mesi.

Dopo i successi di Clôture de l'amour, Répétition (Prova) e Architecture (con cui ha inaugurato il Festival di Avignone nel 2019), Il regista e autore francese approda per la prima volta a Torino per dirigere due attrici molto amate dal pubblico del Tpe: Sara Bertelà (Molière / Il Misantropo, Una specie di Alaska, Niente di me) e Anna Della Rosa (Molière / Il Misantropo, Accabadora, Cleopatràs). Con un racconto che pone al centro la resa dei conti tra due sorelle, che lui stesso descrive come "uno smisurato conflitto tra due donne che tutto separa e tutto riunisce. Una lotta all'ultimo sangue. Corpo contro corpo. Per dirsi, alla fine, che si amano. Non c'è trama, mi piace immaginare lo spettacolo in termini di energia".

Nei mesi scorsi inoltre l'Astra ha ospitato le prove del nuovo lavoro scritto e diretto da Pascal Rambert 'Deux Amis', che vede protagonisti i due attori francesi, Charles Berling e Stanislas Nordey che debutterà il 9 luglio alla Scène Nationale di Châteauvallon. (ANSA).