Turismo: sul lago Maggiore riapre cultural park Museo Meina

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Torna visitabile, dal 1 maggio, una tra le proposte più originali sul Lago Maggiore, il cultural park Museo Meina, nel novarese. "Riapriamo finalmente, dopo molti mesi di incertezza per tutto il settore - commenta il direttore Gianni Dal Bello - con prenotazione obbligatoria, divisione del pubblico in piccoli gruppi e a turni.

Il Museo Meina, particolarmente adatto per le famiglie, offre percorsi digitali-interattivi in 4D, esplorazioni nel tempo, visite nel verde e momenti creativi. La prima esperienza proposta è Imago, un percorso digitale che porta adulti e bambini a spasso nei secoli, accompagnati dai noti personaggi del passato.

"Il pubblico - spiegano gli organizzatori - sarà coinvolto grazie alla narrazione che utilizza innovativi effetti 4D: grandi proiezioni, ologrammi, profumi e nebulizzazioni, suoni e luci, experience tridimensionali. Ma oltre ai viaggi in digitale sono proposte anche visite al parco interattivo collinare tra essenze botaniche e contenuti accessibili dallo smartphone e alle Antiche Serre di Villa Faraggiana, costruite nell'Ottocento dalla famiglia che volle il Museo e restaurate da Fondazione UniversiCà che gestisce il sito.

Nel cultural park c'è poi una kids-area nella quale i bambini e i ragazzi possono realizzare disegni a tema che si animeranno in un grande acquario virtuale. (ANSA).