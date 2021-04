Di nuovo visitabili i Castelli di Masino e della Manta

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Riaprono al pubblico, grazie all'ultimo Dpcm, i beni del Fai. In Piemonte in particolare saranno nuovamente visitabili da domani, 28 aprile, due siti, il millenario Castello di Masino a Caravino (Torino), la sontuosa dimora di una delle più illustri casate piemontesi, discendente nel mito da Arduino, re d'Italia, con i suoi saloni affrescati e arredati, il parco all'inglese, il panoramico viale sulla Serra Morenica di Ivrea, i giardini all'italiana, il tempietto neogotico e il Prato di Eufrasia, e il Castello della Manta (Cuneo), una fortezza medievale dal fascino severo e cavalleresco.

Per garantire la sicurezza, le visite saranno contingentate per numero di visitatori e, ove possibile a 'senso unico', con obbligo di mascherina per tutta la durata della visita. (ANSA).