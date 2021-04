Teatro Carignano riapre, 200 spettatori per Pirandello

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Un evento forse per 'pochi' fortunati, 200 spettatori a fronte dei 650 posti disponibili, ma pieno di emozione e di voglia di ricominciare: la si può definire cosi la serata di oggi al Teatro Carignano di Torino, il primo a riaprire i battenti nell'Italia che si colora di giallo riaprendo dopo sei mesi anche i teatri. In scena la prima delle sette nuove produzioni alle quali lo Stabile ha lavorato in questi mesi, 'Il piacere dell'onestà' di Pirandello, regia di Valerio Binasco.

"Mi sembra quasi impossibile - dice Francesco, 17 anni, fratello di uno degli attori in scena - Era ora! Il teatro mancava tantissimo alla mia famiglia". "Mi viene quasi da piangere - aggiunge Davide, 45 anni, habituè dello Stabile, ex abbonato e cultore del teatro contemporaneo - è una serata che sa di utopia e anche di nostalgia, una nostalgia durata anche troppo. A parte lo streaming, e qualche spettacolo la scorsa estate, il concetto di stagione sembrava sepolto. Ora abbiamo la speranza che si ritorno piano piano alla normalità".

A fare gli onori di casa il direttore e il presidente dello Stabile, Filippo Fonsatti e Lamberto Valentino Gancia. "Siamo emozionati - dicono - e tanto speranzosi di non chiudere più. E che a settembre si possa tornare con i numeri di sempre. Noi siamo pronti". (ANSA).