Robot Pepper per l'autismo, laboratorio Fondazione Paideia

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Un laboratorio per mettere a sistema le competenze legate alla robotica educativa e sociale con i bisogni dei bambini e ragazzi con disabilità. Si chiama Sugar, Salt & Pepper - Robot umanoidi per l'autismo ed è stato sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, Fondazione Paideia, Jumple e Intesa Sanpaolo Innovation Center. La sperimentazione, iniziata a fine febbraio nel contesto delle attività di Fondazione Paideia, si basa su di un laboratorio terapeutico settimanale per lo sviluppo delle autonomie nei bambini con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, attraverso l'utilizzo del robot umanoide Pepper fornito da Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Per la realizzazione del laboratorio, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all'innovazione e alla ricerca applicata contribuisce inoltre alla definizione e allo sviluppo degli scenari che vengono proposti durante le sessioni, mettendo a disposizione il know-how acquisito con l'utilizzo di Pepper in diversi contesti. Nelle attività di laboratorio - che attualmente coinvolgono quattro ragazzi dagli 11 ai 14 anni - vengono osservati e analizzati gli scambi e le interazioni in un contesto riabilitativo, con un focus sul linguaggio, la comunicazione, le emozioni e il potenziamento delle abilità sociali. Il tutto avviene utilizzando il robot Pepper come assistente degli operatori - psicologi, neuropsicomotricisti, educatori, logopedisti - mentre seguono le attività in cui sono autonomamente impegnati i ragazzi. (ANSA).