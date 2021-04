Covid:la gita scolastica si fa a Cuneo con le guide dell'Atl

(ANSA) - CUNEO, 26 APR - Al posto della classica gita scolastica, impossibile quest'anno da organizzare a causa della pandemia, una uscita di due ore alla scoperta della propria città accompagnati da una guida turistica professionale. Parte oggi 'Turisti nella tua città', il progetto ideato dall'Atl del Cuneese per le scuole all'epoca del Covid.

"Le visite guidate offrono ai ragazzi la possibilità di scoprire le loro radici, le bellezze naturali ed artistiche del territorio, di rafforzare il senso di appartenenza alla propria città sviluppando curiosità, interesse e spirito critico", spiega l'Atl.

La prima visita è stata condotta dalla guida turistica Laura Marino sul tema del Barocco e ha coinvolto 20 studenti di una classe quarta del liceo Pellico - Peano; in settimana sono in programma altri due tour. (ANSA).