Covid: Torino, assembramenti nel sabato arancione

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Folla ovunque a Torino, nel penultimo giorno in zona arancione, con numerosi assembramenti, soprattutto nelle vie del centro. Mentre all'esterno di ristoranti e pizzerie si lavorava per allestire i dehors in vista della riapertura di lunedì, davanti ai negozi si sono registrate lunghe file sotto i portici di via Roma soprattutto nei negozi delle grandi catene d'abbigliamento a basso costo.

Già in mattinata in molti si sono spostati in centro città ma il flusso maggiore è stato questo pomeriggio con le strade dello shopping prese d'assalto anche solo per una passeggiata.

Traffico intenso, con le auto in fila in cerca di un parcheggio.

Piene anche i parchi cittadini, come la Pellerina, ma anche i giardini di quartiere. Al piazzale 'Valdo Fusi' l'ormai consueto affollamento in particolare degli amanti dello skateboard e dei pattini a rotelle che hanno fatto dell'area il loro punto di ritrovo abituale. (ANSA).