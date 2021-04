Covid: in Piemonte 1.464 positivi e 46 morti, 2.114 guariti

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Sono 1.464 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 5,9% di 24.993 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 557 (38%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 46 decessi, di cui tre verificatisi oggi, e 2.114 guariti. In lieve incremento le terapie intensive, dove i ricoverati sono 280 (+3), mentre i ricoverati negli altri reparti, ancora in calo, sono 2.568 (-98). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284, mentre gli attualmente positivi sono 19.132.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 341.981 positivi, 11.085 decessi e 311.764 guariti. (ANSA).