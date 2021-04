Covid: Acqua Sant'Anna, a Vinadio spazi per polo vaccini

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Il Gruppo Acqua Sant'Anna, terza azienda alimentare del Piemonte, mette a disposizione i propri spazi di Vinadio come polo vaccinale. L'azienda risponde così in maniera concreta all'appello mosso da Confindustria Cuneo garantendo la disponibilità a ospitare un hub vaccinale nel proprio stabilimento.

In una prima fase, l'hub aziendale supporterà il Sistema Sanitario Nazionale nella somministrazione dei vaccini ad anziani e alla popolazione fragile, target definiti dal Piano vaccini nazionale e regionale; in una fase successiva, invece, il Governo ha dichiarato che verrà presa in considerazione la categoria dei dipendenti aziendali, con priorità per il personale maggiormente esposto al contagio. La vaccinazione in azienda avverrà parallelamente alla somministrazione del vaccino nelle strutture sanitarie territoriali e consentirà di massimizzare il numero di persone che raggiungeranno l'immunizzazione.

Già nel 2020 sono state numerose le iniziative di Acqua Sant'Anna impegnata in prima persona per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Nei mesi più bui della pandemia, ha stanziato 500 mila euro da donare alle strutture del territorio piemontese, in particolare all'azienda sanitaria Santa Croce di Cuneo e all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, e ha donato bancali di merce alla Croce Rossa e all'ospedale da campo costruito a Bergamo. Nello stesso periodo, l'azienda si è contraddistinta anche per la vicinanza ai propri dipendenti: il loro impegno lavorativo è stato riconosciuto con un premio pari al 30% della retribuzione mensile, e a dipendenti e a tutte le famiglie della Valle Stura sono state donate 1.300 confezioni regalo per la Pasqua. (ANSA).