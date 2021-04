Camera, scelti i 5 artisti emergenti per programma Futures

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Eleonora Agostini, Matteo de Mayda, Leonardo Magrelli, Giulia Parlato e Silvia Rosi: sono i 5 artisti emergenti che parteciperanno all'edizione 2021 del programma Futures, piattaforma di ricerca sulla fotografia contemporanea sostenuta dall'Unione Europea. Lo annuncia Camera - Centro Italiano per la Fotografia. Gli artisti sono stati individuati da Walter Guadagnini, direttore di Camera e da Giangavino Pazzola, curatore del centro e coordinatore del programma. "In un anno difficile - spiega Pazzola - Futures ci ha permesso di capire ancora di più il valore del confronto creativo e delle relazioni nel mondo della fotografia contemporanea e dei giovani autori. Sebbene la maggior parte delle attività internazionali si sia svolta online, siamo riusciti a mettere in contatto tutti i fotografi e le fotografe coinvolte con curatori ed esperti internazionali, oltre che con i loro pari, lavorando sull'aspetto formativo. A luglio siamo riusciti a organizzare dal vivo la presentazione delle ricerche dei selezionati per il 2020, mentre, durante le celebrazioni per il quinto compleanno di Camera a inizio ottobre, abbiamo invitato tutti i talent selezionati, dalla prima all'ultima edizione, a lavorare alla grande installazione ospitata sulla facciata esterna della sede torinese". "Momenti che, oltre a dare visibilità ai singoli - continua Guadagnini - ci hanno fatto sentire parte di una comunità coesa, internazionale e attiva. In questo gruppo di giovane talenti della fotografia contemporanea siamo lieti di dare il benvenuto ai selezionati della quarta edizione del progetto europeo, con l'idea di affrontare le sfide della contemporaneità con metodi innovativi e partecipativi, tratto distintivo di Futures a Camera". (ANSA).