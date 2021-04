Calcio: Nicola, Toro lucido e determinato, proseguiamo così

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Con la vittoria di Udine (1-0, gol di Belotti su rigore), il, Torino compie un importante passo avanti verso la salvezza. E il tecnico Davide Nicola elogia la squadra invitandola al tempo stesso a mantenere lo stesso approccio nelle ultime partite della stagione. "Intelligenza, lucidità, determinazione: è quanto abbiamo dimostrato stasera (ieri, ndr) - scrive su Instagram il tecnico granata - ed è quanto ci servirà anche in futuro, in ottica di crescita continua, per raggiungere il nostro obiettivo. Bravi ragazzi, ma non è finita #sempreal massimo #SFT". (ANSA).