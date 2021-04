Vaccini: Chiusa Pesio, allestito hub in palazzetto sport

(ANSA) - TORINO, 10 APR - È entrato in funzione oggi il punto vaccinale di Chiusa di Pesio (Cuneo) che il Comune ha allestito all'interno del palazzetto dello sport.."Ci siamo resi disponibili a reperire gli spazi richiesti con l'intento di dare un contributo concreto alla campagna di vaccinazione e alla tutela della salute pubblica", afferma il sindaco Claudio Baudino.

Le vaccinazioni saranno effettuate direttamente dai medici di famiglia: in base alle forniture in loro possesso e nel rispetto delle liste di priorità, contatteranno i concittadini per fissare l'appuntamento. "La palestra è fruibile da tutti i medici vaccinatori presenti nel nostro territorio, con la speranza che la campagna possa procedere sempre più spedita e che le forniture di vaccini siano puntuali perché è l'unica arma che abbiamo per proteggerci e uscire dall'emergenza", aggiungono il sindaco Baudino e l'assessore comunale alla Comunicazione, Daniela Giordanengo. (ANSA).