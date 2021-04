Musica: Ogr Good Vibes, sul palco Fusaro e la band zYp

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Dopo il successo della prima sessione con Myss Keta del 18 marzo scorso la rassegna Ogr Good Vibes darà spazio venerdì 9 aprile ad artisti emergenti della scena musicale torinese: saranno infatti protagonisti della sessione Fusaro, con ospite special guest Bianco, e la band zYp.

In un momento in cui i palchi sono vuoti e le luci spente, Ogr Good Vibes riporta gli artisti sul palco per sostenere un comparto, quello della musica dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato. Grazie a una serie di sessioni musicali unplugged e reading registrati all'interno del Duomo, area iconica delle ex officine, verranno coinvolte maestranze e professionalità legate all'organizzazione di eventi, settore attualmente tra quelli più in difficoltà. Un segnale chiaro in sintonia con Ogr, che da sempre mira ad essere un propulsore di crescita del capitale culturale, sociale ed economico del territorio. Una produzione firmata Ogr, i cui contenuti video saranno trasmessi sui canali social dell'hub culturale di Torino.

La line up di Ogr Good Vibes, produzione originale Ogr in collaborazione con TOdays Festival, popolerà il canale YouTube fino alla fine di maggio con concerti, reading e interventi musicali. (ANSA).