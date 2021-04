Torino: parte anagrafe itinerante, due sportelli sui camper

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Parte domani il nuovo servizio anagrafico itinerante della Città di Torino. Saranno due gli sportelli anagrafici, allestiti su camper della Protezione Civile, che per 3 ore al giorno, tre giorni la settimana, offriranno la possibilità di ottenere certificati, effettuare cambi di residenza o domicilio, prenotare il rinnovo della carta d'identità o chiedere informazioni.

Le 'anagrafi a quattro ruote' si sposteranno di volta in volta in diversi punti della città, privilegiando le zone vicine ai mercati rionali o altre aree molto frequentate. L'avvio, in via sperimentale, sarà dalla Circoscrizione 6, rimasta sguarnita di sedi anagrafiche, momentaneamente chiuse. "E' un servizio - sottolinea l'assessore ai Servizi demografici Sergio Rolando - che si aggiunge alla altre iniziative lanciate nei mesi scorsi, come le convenzioni stipulate con edicole, tabaccherie e ordini professionali, finalizzate a moltiplicare in città i punti dove possono essere forniti servizi di anagrafe e stato civile. Una scelta - conclude Rolando - che risponde per noi all'obiettivo prioritario di rendere sempre più semplice e agevole l'accesso ai nostri servizi da parte dei cittadini, anche in un contesto difficile per l'emergenza sanitaria". (ANSA).