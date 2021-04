Recovery: Piemonte, 1.200 progetti per 27 miliardi

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Sono oltre 1.200 i progetti piemontesi, per un valore complessivo di 27 miliardi, che saranno sottoposti al Governo per l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Il dossier, presentato in una riunione politica dei capigruppo in Regione, sarà sottoposto sabato all'approvazione di una giunta straordinaria. Tra i progetti, 672 riguardano rivoluzione verde e transizione ecologica, 230 digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 187 infrastrutture per la mobilità sostenibile, 107 inclusione e coesione. Il documento è frutto degli incontri con i rappresentanti di enti locali e categorie economiche produttive e sociali. (ANSA).