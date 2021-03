Circolo dei Lettori, call per case editrici e librerie

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Un ciclo di eventi, la realizzazione di un podcast, un nuovo prodotto digitale. Sono questi alcuni esempi di progetti che le case editrici e le librerie indipendenti piemontesi possono presentare per partecipare alla call di Hangar del Libro, realizzata dalla Fondazione Circolo dei lettori e dalla Camera di commercio di Torino attraverso il suo Punto Impresa Digitale.

La call prevede la selezione di fino ad un massimo di 5 soggetti a cui verrà fornito un servizio di affiancamento da maggio a giugno 2021 con un team di esperti in strategie di innovazione, digital transformation e comunicazione strategica.

Per partecipare le case editrici e le librerie indipendenti piemontesi devono presentare un progetto di sviluppo dedicato all'introduzione di prodotti, servizi o format che siano un elemento di novità rispetto alle attività svolte in passato. La call, aperta da venerdì 9 a lunedì 26 aprile, sarà presentata in un evento online giovedì 8 aprile alle 14 per permettere a tutti gli interessati di approfondire e trovare risposte a dubbi e domande. (ANSA).