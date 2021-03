Moda: Pattern, nel 2020 utile netto 3 mln, ricavi 53,9 mln

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Il gruppo Pattern, che opera nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso il 2020 con ricavi totali pari a 53,9 milioni (55,6 nel 2019), mentre il valore della produzione è stato di 54 milioni. La distribuzione geografica delle vendite sottolinea un aumento importante dei ricavi verso clienti italiani, la cui quota sul totale è passata dal 12% al 31,4%. Complessivamente la quota estera dei ricavi delle vendite resta molto elevata, pari al 68,6% del totale delle vendite.

L'ebitda è pari a 5,4 milioni rispetto a 5,9 milioni al 31 dicembre 2019. L'utile netto di esercizio è pari a 3 milioni rispetto ai 3,8 milioni dell'esercizio precedente.

Nel complesso, il Gruppo - spiega una nota - ha realizzato gli investimenti strategici programmati, decidendo di non posticiparli nonostante la situazione economica dovuta alla pandemia. Allo stesso tempo si è mantenuta un'efficace gestione del circolante, frutto della forza dei clienti, i quali consentono un ciclo finanziario breve e senza particolari rischi. Questo dato, endemico per l'attività, e il posizionamento di mercato del Gruppo, unitamente al positivo andamento del business, ha portato ad avere a fine anno una posizione finanziaria e di liquidità molto positiva.

La posizione finanziaria netta positiva per 8,8 milioni (12,4 milioni al 31 dicembre 2019) evidenzia infatti una solida struttura finanziaria - in netto miglioramento nella seconda parte dell'anno - e una forte posizione di liquidità pari a 23,6 milioni a fine anno. (ANSA).