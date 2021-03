Covid: allarme sindaco Solero, casi in drammatica crescita

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 MAR - Sono "in drammatica crescita" i casi di Covid-19 a Solero, 1.650 abitanti circa in provincia di Alessandria. Lo rende noto il sindaco, Giovanni Ercole.

"Non voglio spaventarvi, ma negli ultimi 10 giorni i numeri sono saliti rapidamente - sostiene -. Il virus sta circolando nel nostro paese. Questo momento difficile, direi il peggiore dall'inizio della pandemia, può essere superato con l'impegno di tutti. Dobbiamo stare tutti molto attenti. Chi ha sintomi riconducibili al Covid si isoli e avverta il proprio medico".

