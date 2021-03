Salone del Libro: chiediamo chiarezza su ripartenza

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Il Salone Internazionale del Libro di Torino si associa all'appello lanciato dal Salone del Mobile di Milano per richiedere che nel Dpcm del 6 aprile venga fatta chiarezza in merito alla possibilità di far ripartire le fiere.

Il Salone "ritiene che sia ormai necessario, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e garantendo sempre la massima tutela della salute pubblica, pianificare una ripartenza: gli eventi della stagione autunnale hanno bisogno più che mai di condizioni chiare per permettere un'organizzazione ottimale, e vanno messi in sicurezza sin da subito", si legge in una nota.

(ANSA).