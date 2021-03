Mafia: bandiere a mezz'asta su Palazzo Regione per vittime

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Bandiere a mezz'asta oggi e domani, sulla facciata del Palazzo della Regione Piemonte, "come segno di affetto e vicinanza verso tutte le famiglie delle vittime innocenti delle mafie". E' l'iniziativa in occasione della 26^ Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno promossa da Libera, "Questa giornata - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Consiglio regionale Stefano Allasia - è nata per tutte quelle vittime innocenti che hanno pagato con la vita il loro impegno coerente contro le mafie e la fedeltà alle istituzioni. Nel 2019 il Consiglio regionale ha istituito la Commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, a testimonianza di quanto l'Assemblea legislativa ritenga indispensabile il caposaldo della legalità quale valore fondamentale per la quotidiana convivenza civile.

Un impegno - concludono Cirio e Allasia - che ci deve vedere tutti schierati, senza distinzioni per la libertà, la giustizia e lo Stato". (ANSA).