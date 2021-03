Aeroporti: Volotea, dal 5 giugno volo con Cuneo-Olbia

(ANSA) - CUNEO, 18 MAR - Al via dal 5 giugno il nuovo collegamento dall'aeroporto Cuneo Levaldigi con Olbia, in Sardegna. I nuovi voli, due volte la settimana, sono già in vendita sul sito Volotea, compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni e capitali europee.

Il volo sarà operativo ogni mercoledì e sabato. "Siamo molto orgogliosi di poter annunciare l'inizio della nostra collaborazione con l'Aeroporto di Cuneo, il 22esimo scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia", commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Dall'estate lo scalo dell'aeroporto di Cuneo riprenderà i collegamenti con Casablanca (Marocco), Trapani, Comiso, Bari, Cagliari e verso l'hub di Monaco di Baviera. In queste settimane di zona rossa nello scalo a pochi chilometri da Cuneo atterranno e sostano soltanto voli privati. (ANSA).