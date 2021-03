Alluvione: comuni VCO contestano criteri rimborsi ai privati

(ANSA) - VERBANIA, 17 MAR - I Comuni di Pieve Vergonte, Vogogna, Ornavasso, Mergozzo, Baveno e Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola contestano i criteri con cui la Regione ha stabilito i rimborsi ai privati danneggiati dall'alluvione di inizio ottobre. In una conferenza stampa i sindaci delle cittadine che hanno 'subito i danni maggiori criticano l'esclusione dagli indennizzi di seconde case, auto, moto, mobili, oggetti, ma anche le quote pari al 50% dei danni subiti fino a 50 mila euro e al 20% per cifre superiori. ''Chi ha avuto danni ingenti è più penalizzato', dicono i sindaci.

''E' assurdo - spiegano - vengano esclusi i beni mobili e tutto quanto fa parte di un'abitazione. Ci sono cittadini che pur non avendo la struttura della casa danneggiata hanno dovuto buttare camere da letto, soggiorni, cucine, materassi, frigoriferi, lavatrici, rifare gli intonaci. Molti non riceveranno i ristori promessi dopo l'alluvione, quando esponenti regionali, politici, sottosegretari vennero nel VCO a garantire che i risarcimenti sarebbero stati dati a tutti. Chiediamo che le disposizioni regionali vengano riviste''.

I sei sindaci, inoltre, affermano che ''le attività produttive danneggiate cinque mesi fa dall'alluvione non hanno ancora ricevuto un solo euro di risarcimento''. (ANSA).