Covid: 1.530 positivi in Piemonte, aumentano ancora ricoveri

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Sono 1.530 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 10% dei 15.288 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 574 (35,7%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche tre decessi e 552 guariti. Ancora in aumento i ricoveri: sono 267 quelli in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri, 2.886 quelli negli altri reparti (+96). Sono 26.499 le persone in isolamento domiciliare.

Dall'inizio della pandemia, dunque, in Piemonte i casi positivi registrati sono 277.507, i decessi 9.663 e 238.192 i guariti. (ANSA).