Covid: Torino, da domani vietato uso aree gioco e sportive

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Cartelli informativi nelle aree interessate di Torino per ricordare il divieto, a partire da domani, 9 marzo. di utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno di parchi, ville e giardini pubblici. Il provvedimento è stato disposto dall'ordinanza della Regione Piemonte per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19.

"Visto il rapido aggravarsi della situazione epidemiologica dovuta alla crescente diffusione delle nuove varianti - sottolinea l'assessore comunale al Verde, Alberto Unia -, invitiamo la cittadinanza a non utilizzare le aree gioco e sportive per limitare il rischio di assembramento nei parchi e tutelare la salute di tutti i cittadini". (ANSA).