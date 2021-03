8 marzo: Asti, Coldiretti in piazza per le donne

(ANSA) - ASTI, 07 MAR - Donne Impresa di Coldiretti Asti, in occasione della Festa della Donna, ha realizzato diverse iniziative.

Oltre ad aver creato uno spazio apposito all'EnotecAmica, dedicato alle imprenditrici del vino, questa mattina in piazza Alfieri, nell'ambito dell'agri-mercato contadino di Coldiretti.

sono stati distribuiti alle donne gadget gastronomici e materiale illustrativo a supporto dell'iniziativa "Compra prodotti sani per l'aperitivo di domani", realizzata in collaborazione con la Lilt, che domani (lunedì 8) presenterà online delle ricette per un aperitivo naturale.

A causa delle nuove restrizioni anti-covid è stato invece annullato il previsto incontro pomeridiano con il professor Giorgio Calabrese. (ANSA).