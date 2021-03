Sestriere prepara l'estate in montagna, tante le opportunità

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Sestriere guarda all'estate e, nonostante la pandemia renda ancora difficile qualsiasi programmazione, ha incontrato gli operatori turistici per condividere il calendario dei principali appuntamenti della stagione calda. Il comune più alto d'Italia punta alle presenze record dell'anno scorso, quando la convivenza con il Coronavirus ha fatto riscoprire la montagna a numerose famiglie.

Dalle escursioni a piedi, in e-bike, a cavallo o in quad, su strade e sentieri, sono tante le opportunità di vivere la montagna offerte da Sestriere, che vanta anche un campo da golf 18 buche e il Lago Losetta per la pesca sportiva.

Sport, natura, cultura, benessere, divertimento, enogastronomia, motori, grandi eventi, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid, le esperienze che si possono vivere nella perla della Via Lattea. In chiave sportiva c'è grande attesa per il debutto stagionale della nuova pista di atletica che, oltre a permettere agli atleti di preparare in quota le Olimpiadi di Tokyo, torna ad ospitare il Meeting di Atletica. Location ideale anche per i ritiri delle grandi squadre di ciclismo, Sestriere vede riconfermati i classici appuntamenti con i motori, dalla 'In Moto Oltre le Nuvole' (dal 25 al 27 giugno) alla HAT Sanremo- Sestriere (dal 3 al 5 settembre). Torna anche la Cesana-Sestriere (dal 9 all'11 luglio).

Si appresta a celebrare la sua 11esima edizione il Sestriere Film Festival (dal 31 luglio all'8 agosto), ma sono in valutazione anche altri appuntamenti culturali, tra storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia del territorio alpino.

