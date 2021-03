Covid: nel Vercellese scuole verso la chiusura totale

(ANSA) - VERCELLI, 05 MAR - C'è una parte del Vercellese tra i territori del Piemonte 'osservati speciali' per la crescita del contagio da Covid. Attesa per le decisioni della Regione che potrebbe chiudere da lunedì le scuole di ogni ordine e grado nella zona di pianura.

Il presidente della Provincia, Eraldo Botta, dopo aver sentito questa mattina il presidente Alberto Cirio ha confermato su Facebook che le scuole del Distretto Asl della Valsesia rimarranno aperte, e la didattica a distanza sarà solo per le seconde e terze medie, e superiori, come annunciato due giorni fa dalla stessa Regione per tutto il Piemonte. Questo grazie ai numeri dei contagi, che nella parte alta del Vercellese sono sotto soglia. Invece per il territorio che rientra nel Distretto Asl di Vercelli, quindi la zona di pianura, verrà disposta molto probabilmente la chiusura anche di elementari e prime medie, a causa di numeri di contagi sopra la soglia di attenzione. Si attendono comunicazioni ufficiali anche per il Distretto di Casale Monferrato (Alessandria), sotto cui rientrano le scuole di Trino, Fontanetto e Palazzolo, sempre in territorio vercellese. (ANSA).