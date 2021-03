Camoscio in difficoltà, salvato dalla polizia provinciale

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 05 MAR - Un cucciolo di camoscio è rimasto bloccato sulle rocce che sovrastano la stazione di Iselle di Trasquera, in Ossola, all'imbocco della galleria ferroviaria del Sempione che collega l'Italia alla Svizzera.

L'animale in difficoltà sulle rocce è stato notato proprio da un dipendente delle Ferrovie, in servizio alla stazione, che ha dato l'allarme. Il cucciolo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia provinciale del Verbano Cusio Ossola, che lo hanno recuperato e poi lo hanno liberato in un punto più sicuro della montagna. (ANSA).